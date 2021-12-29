Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила об отмене матча звёзд лиги в 2022 году.

Причиной этого стали ухудшение эпидемиологической ситуации в мире в связи с заражениями коронавирусом, а также участие игроков КХЛ в Олимпиаде-2022.

«Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине», — говорится в заявлении КХЛ.

Неделя звёзд КХЛ должна была пройти в Челябинске с 8 по 16 января. Лига отмечает, что обсудила вопрос с губернатором области и приняла решение об отмене турнира.

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Недавно НХЛ приняла решение не делать паузу в сезоне и отказалась отпускать хоккеистов на турнир из-за переноса серии матчей и роста заражений коронавирусом у игроков.