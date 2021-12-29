Национальный олимпийский комитет сборной Норвегии опубликовал форму команды на Олимпийские игры-2022. В форме команды присутствуют голубой, синий, белый и красный цвета — цвета флага страны.

В презентации формы приняли участие биатлонисты Тарье Бё, Штурла Легрейд, Тирил Экхофф, а также лыжница Тереза Йохауг.

Олимпийские игры-2022 пройдут в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Норвегии стала победителем медального зачёта прошлой Олимпиады-2018, а также заняла второе место в зачёте Игр в Сочи-2014. Однако после пересмотра ряда решений по допинговым делам норвежцы могут обойти Россию, которая изначально была в зачёте первой.