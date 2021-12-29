Сборная России по хоккею сегодня ночью сыграет в матче молодёжного чемпионата мира против Словакии. Игра стартует 30 декабря в 00:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры Россия — Словакия будет вести Первый канал. Ее можно найти по ссылке здесь.

Встреча состоится в «Вестернер Парк Центриум» в канадском Ред-Дире.

Россия ранее на групповом этапе потерпела одно поражение – от Швеции (3:6) и обыграла Швейцарию со счетом – 4:2.

Словакия также провела два матча, однако оба были неудачными. Сначала они проиграли США (2:3), потом не смогли справиться с командой Швеции (0:3).

В турнирной таблице россияне идут на третьем месте с тремя очками. Их соперники находятся в конце и без баллов.