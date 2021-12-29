Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва оценила форму призера прошедшего чемпионата России Анны Щербаковой. По ее словам, спортсменка еще сможет составить конкуренцию на более крупных соревнованиях.

Фигуристка заняла третье место, уступив Камиле Валиевой и Александре Трусовой. Щербакова отобралась на Олимпийские Игры и сможет выступить на чемпионате Европы.

Боброва отметила, что раньше Щербакова отличалась стабильностью.

«И сейчас она вроде идёт прям за Валиевой, и я тоже говорила в прошлом подкасте, что Щербакову ни в коем случае нельзя списывать со счетов, чемпионат России — её турнир и так далее», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Напомним, чемпионат Европы состоится с 10 по 16 января в Таллине (Эстония), Олимпиада – в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.