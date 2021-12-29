Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в классической гонке на 10 километров с раздельным стартом в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

Победу в гонке одержала финская лыжница Кертту Нисканен, она прошла дистанцию за 27 минут и 4,3 секунды. Второе место заняла представительница сборной Швеции Эбба Андерссон. Она уступила финке более 18 секунд.

Третье место досталось Непряевой с отставанием в 30,5 секунды, она сумела вырвать бронзу и опередить финку Кристу Пармакоски.

Юлия Ступак с отставанием в 48,1 секунды заняла седьмое место. Татьяна Сорина стала восьмой с 48,3 секунды.

Завтра, 30 декабря, в «Туре» будет день перерыва. На 31 декабря назначены коньковые масс-старты.