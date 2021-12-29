Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал позицию чемпиона мира Магнуса Карлсена. Норвежец остался недоволен правилами прошедшего чемпионата мира по быстрым шахматам.

Пройдя 13 туров, четыре гроссмейстера, в числе которых россиянин Ян Непомнящий, норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана и представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, набрали по 9,5 очка.

При этом наилучшими дополнительными показателями стали достижения Непомнящего и Абдусатторова — они и разыграли титул на тай-брейке. Первая партия завершилась ничьей, во второй победу одержал Нодирбек.

«Это идиотское правило. Или все участники, набравшие одинаковое количество очков, должны играть тай-брейк, или никто. Мне было невероятно жалко не продолжить борьбу на тай-брейке», — заявил Карлсен.

Шахматист отметил, что хорошо знаком с правилами, однако считает, что уже пришло время их менять. Тай-брейк (укороченную партию) гроссмейстер одобрил, но не в той форме, как это было проведено сейчас. По словам норвежца, тай-брейк — правильный шаг, но нет никакой логики в том, когда выходят только двое.

«Это слишком дилетантское занятие на чемпионате мира», — подчеркнул Карлсен.

Карякин ретвитнул пост с этим высказыванием коллеги на свою страницу в Twitter и добавил: «Пришло время согласиться с чемпионом мира».

В свою очередь глава отдела маркетинга и коммуникаций Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Давид Льяда ответил на негативное высказывание норвежца. Руководитель отметил, что идея тай-брейка с участием лишь двоих игроков показалась организаторам хорошей, но они обратят внимание и на мнение самих игроков.