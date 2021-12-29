Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о том, что помогает ему справляться с критикой экспертов и прессы.

В интервью Metaratings Шашилов отметил, что самое главное — это наличие желания что-то изменить, попытаться восстановить российский женский биатлон.

«Чтобы у нас была мощная команда, которая регулярно показывала зубы, чтобы они бились за результат как волчицы. Меня совсем не устраивает былая позиция некоторых: «Я не последняя в команде – и ладно!», — сказал Шашилов, добавив, что любая молодая спортсменка ответит, что мечтает стать олимпийской чемпионкой.

«Куда это желание потом пропадает и почему? Я считаю, что цель надо постоянно держать в голове и идти напролом. Работать и бороться. Иначе нельзя», — добавил тренер.