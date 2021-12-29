Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко выйдут на хоккейную площадку в Санкт-Петербурге. Известно, что они примут участие в матче звезд после совместных переговоров.

О событии сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«После встречи президенты, как и планировали, сыграют в хоккей. Игроки под номерами 01 и 11 будут не единственными звездами матча», – говорится в их сообщении.

Сегодня, 29 декабря, в Санкт-Петербурге состоится встреча с участием звезд отечественного хоккея. Среди них выступят Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов и Вячеслав Буцаев.

Напомним, в мае 2021 года Владимир Путин отличился восемью забитыми шайбами в матче Ночной хоккейной лиги.