Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о том, как команда поддерживает биатлонисток после неудачных выступлений.

В интервью Metaratings Шашилов отметил, что он всегда старается помочь все осмыслить, и если это получается у спортсменок, то есть шанс что-то исправить. «Больше всего расстраивает то, что надо по «горячим следам» перед телекамерами что-то говорить», — отметил тренер, добавив, что анализу нужна тишина.

Также тренер подчеркнул, что его удручает, как быстро забываются хорошие выступления. Шашилов не понял, почему на этапе Кубка мира в Анси болельщики поддерживали даже последних биатлонистов, а российские болельщики ругают и критикуют лучших спортсменов страны. «Ребята, поддержите их! И они снова будут вас радовать. Вот это прежде всего хотелось бы изменить», — сказал Шашилов.