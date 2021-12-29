Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Клаудиньо вошел в список самых подорожавших игроков Российской Премьер-лиги (РПЛ). Его стоимость за год изменилась больше всего в стране.

По информации интернет-портала Transfermarkt, именно Клаудиньо занял первую строчку в этом рейтинге. Стоимость бразильца поднялась на 5 млн евро и составила в итоге 16 млн евро.

Также изменились данные по хавбеку «Динамо» Себастьяну Шиманьски. Стоимость снова возросла на 5 млн евро, но сумма оказалась 13 млн евро.

Кроме легионеров в списке оказались успешные российские игроки. Полузащитники Арсен Захарян и Даниил Фомин добавили в своей цене по 3 млн евро. Лучший бомбардир текущего сезона РПЛ, форвард «Уфы» Гамид Агаларов поднялся на 2,8 млн евро, теперь его можно выкупить за 4 млн евро.