Российский биатлонист, чемпион Европы Матвей Елисеев высказался о причинах своего плохого состояния в начале сезоне-2021/22, из-за чего ему пришлось поставить карьеру на паузу.

«Нет тренерской ошибки, нет моей – я не перетренировывался. Так произошло, что мой организм не воспринял пищевую добавку. Думаю, в большей степени дело в ней», — сказал Елисеев в подкасте «Голос Биатлона».

По словам Елисеева, в сборной он уже 7 лет, и его биохимия всегда была на одном уровне, а здесь она вышла за рамки на полтора месяца. На сборах в Бельмекене 90-95% работы он делал параллельно с Антоном Бабиковым, и его пульс был ниже на 10-15 ударов, чем у партнёра по команде.

«В Бельмекен я приехал в отличной форме, все было отлично до предпоследнего дня. Мы сделали тренировку, после нее я не то что на вторую отказался – я еле вернулся с первой», — сказал Елисеев, отметив, что длинные тренировки — это нормальное дело, однако без соответствующего питания их проводить невозможно.

«Одна таблетка весит 12 грамм, это как порция. А стандартный напиток порошкообразный – 30 грамм. То есть гораздо больше энергии и электролитов», – добавил Елисеев, пояснив информацию о пищевых добавках.