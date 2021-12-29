Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о том, почему он не сработался с Юрием Каминским в сборной России.

В подкасте «Голос биатлона» Елисеев отметил, что пошёл к Каминскому, поскольку он и Артём Истомин очень хорошо работают с техникой лыжного хода, а это было одним из основных минусов биатлониста.

«Я точно знаю, что некоторые люди, знающие меня, советовали Юрию Михайловичу не брать меня в команду. Наверное, потому что я такой», — сказал Елисеев, добавив, что очень хотел получить помощь Каминского по технике, но на тренировке он толком не подходил и не подсказывал.

По словам Елисеева, Сергея Башкирова он знает как прекрасного стрелкового специалиста, поскольку работал с ним, когда главным тренером был Андрей Падин. «Сергей Геннадьевич ответственно работает, мне очень понравилось, когда я к ним перешел. Но изначально он для меня был как тренер по стрельбе», — сказал Елисеев.