Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о получении предупреждения в гонке с раздельного старта на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

В этой классике на 10 километров она стала седьмой с проигрышем в 48,1 секунды. Победу одержала Кертту Нисканен из Финляндии.

Ступак отметила, что гонка получилась хорошей, но странной. В правильности получения своей желтой карточки она пока не уверена.

«Меня пригласили жюри. Нарушения? Не знаю, посмотрим. Я уже ничему не удивлюсь после этапа Кубка мира в Давосе, когда FIS в открытую начинает…Но я просто считаю, что иногда нас действительно уже шпыняют ни за что ни про что», – заявила Ступак в эфире Матч ТВ.

Напомним, ранее лыжница объявила, что не собирается продолжать многодневку в этом сезоне.