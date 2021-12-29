Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов финишировал со вторым временем в классической гонке с раздельного старта на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

Победу оставил за собой представитель Финляндии Йиво Нисканен, призовую тройку замкнул норвежец Пол Голберг. Россиянин уступил золотому медалисту 20,8 секунды.

На пятом месте расположился россиянин Иван Якимушкин (+38,7 секунды). Седьмым стал Денис Спицов, на 12-й позиции закрепился Илья Семиков. Вслед за ним по времени финишировал Алексей Червоткин, в топ-15 также вошел Артем Мальцев. На 20-м месте в протоколе остановился Александр Терентьев, на 29-м – Андрей Мельниченко, на 55-м – Глеб Ретивых.

Напомним, ранее бронзовую медаль в женской классической разделке выиграла Наталья Непряева.