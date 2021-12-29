Шведская лыжница, вице-лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона Фрида Карлссон поделилась впечатлениями после завершения классической раздельной гонки на первом этапе «Тур де Ски». Также она не исключила, что может вскоре закончить многодневку.

Карлссон сегодня, 29 декабря, в Швейцарии показала пятый результат.

Спортсменка отметила, что дистанция превратилась для нее в постоянную борьбу, а день стал тяжелым. Она стартует в гонках под нагрузкой.

«Каким вижу продолжение Тура? Посмотрим. Если реакция будет совсем не такой, как я хочу, то, возможно, продолжать нет смысла. Сейчас я разочарована гонкой, поэтому не могу сказать, что буду делать дальше», – цитирует Карлссон SVT.

Напомним, следующий этап состоится в немецком Оберстдорфе, он начинается 31 декабря.