Белорусский футболист Александр Селява продолжит профессиональную карьеру в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Он займет место опорного полузащитника в «Ростове».

О трансфере сообщает официальный сайт южного клуба. Известно, что контракт новичка рассчитан до конца текущего сезона. При этом для него будет доступна опция продления.

Селява является воспитанником белыничской ДЮСШ и игроком сборной Белоруссии. В течение спортивной карьеры он выступал за БАТЭ, «Клеческ», «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтёр» из Солигорска. Последним местом его практики был «Динамо-Минск».

В 2021-м году Селява принял участие в 27 матчах и отдал только две голевые передачи. Также он четыре раза выходил на поле в составе национальной сборной.