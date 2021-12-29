Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужской классической разделки на многодневке «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Специалиста больше всего удивил Денис Спицов.

Спортсмен финишировал седьмым, уступив победителю 55,7 секунды.

«Думаю, что Денис сам не ожидал такого результата и удивился. Видно, что у Спицова хорошее функциональное состояние, его результат вселяет оптимизм», – приводит слова Бородавко Чемпионат.

Также специалист отметил выступление Ивана Якимушкина. По его словам, атлет уверенно шел и находился в серьезной борьбе. Он финишировал в классической разделке пятым.

Напомним, серебряную медаль в этой гонке взял лидер команды Александр Большунов.