Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ход трансфера нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. По его словам, соглашение подпишут через несколько дней.

Ранее сообщалось, что 26-летнему форварду предложен контракт сроком на три года.

«Сергеев вчера поздно вечером закончил проходить медосмотр. Обсуждения продолжаются, и контракт может быть подписан в первых числах нового года», – приводит слова Медведева Матч ТВ.

В сезоне-2021/22 Сергеев принял участие в 20 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, на его счету восемь голов и шесть результативных передач.

Осенью текущего года он был впервые вызван в состав основной сборной России при Валерии Карпине.