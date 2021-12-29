Российский лыжник Александр Большунов отреагировал на получение серебряной медали в классической гонке с раздельного старта на первом этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

Он финишировал вторым с отставанием в 19,3 секунды от финского атлета Йиво Нисканена. Третьим был норвежец Пал Голберг.

Спортсмен уточнил, что не смотрит на общий зачет. По его словам, на данный момент нужно показывать хороший результат в каждой гонке.

«Эту многодневку сложно назвать многодневкой, потому что единственная гонка с раздельного старта сегодня была, остальное будут масс-старты, спринтерские разборки», – приводит слова Большунова Матч ТВ.

Напомним, еще одну медаль сегодня, 29 декабря, выиграла россиянка Наталья Непряева. В ее активе – бронза в классической разделке.