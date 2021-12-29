Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов попал на третью строчку общего зачета Кубка мира. Он набрал достаточное количество очков для этой позиции после завоевания медали на первом этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

Спортсмен финишировал вторым в классической гонке с раздельным стартом на 15 километров. Победу одержал представитель Финляндии Йиво Нисканен.

Большунов обошел своего соотечественника Сергея Устюгова (315). Теперь у него в активе – 342 балла. Лидирует в рейтинге норвежец Йоханнес Клэбо с результатом – 581 очко. Вторым идет француз Ришар Жуве, на его счету – 343 балла.

Накануне, 28 декабря, Большунов не смог пробиться в полуфинал личного конькового спринта в Ленцерхайде, в первый день «Тур де Ски».