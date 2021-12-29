Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах российской лыжной сборной на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Он выделил выступление женщин и прогресс Александра Большунова.

Участники национальной команды выиграли две медали во второй день стартов. Александр Большунов завоевал серебро, а Наталья Непряева – бронзу.

«Есть медали, уже стало легче. Очень рад за Непряеву. Лучшее выступление в личных гонках у наших девушек. Для Ступак, видимо, «Тур де Ски» закончен. Есть вопросы по форме», –цитирует Губерниева Чемпионат.

Журналист выделил огромный генетический запас Большунова. По его словам, атлет будет добирать и добавлять, но в Пекине ему будет все равно сложно.

Следующий этап многодневки «Тур де Ски» стартует 31 декабря в немецком Оберстдорфе.