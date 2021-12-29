Встреча между командами Финляндии и Чехии находится под угрозой срыва. Известно, что она может не состояться из-за вспышки COVID-19 в одной из сборных.

Игра была запланирована на сегодня, 29 декабря. Первое вбрасывание изначально намечалось на 22:00 по московскому времени.

О возможном изменении в расписании международного турнира сообщает журналист Кори Пронман в своем Твиттере.

«По слухам, в сегодняшней игре Финляндия – Чехия может быть проблема с коронавирусом. Я считаю, что проблема с чешской стороной», – написал он в социальной сети.

Ранее на соревнованиях отменяли матч США – Швейцария. Американцы получили техническое поражение со счетом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Сборные Финляндии и Чехии играют в группе A с командами Канады, Германии и Австрии.