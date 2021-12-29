До Нового года в Континентальной хоккейной лиге определились два участника стадии плей-офф. Весной на этом этапе точно сыграют магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».

Такой исход в регулярном чемпионате стал известен после завершения матча между казанским «Ак Барсом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Гости обыграли команду из Свердловской области со счетом – 5:1.

Теперь в Восточной конференции есть два стопроцентных участника плей-офф. Магнитогорский и челябинский коллективы уже не опустятся ниже восьмой строчки в турнирной таблице.

«Металлург» занимает первое месте с 66 очками после 43 игр. «Трактор» находится на второй строчке с 65 баллами за 45 матчей.

Напомним, серии матчей плей-офф пройдут с 4 марта по 30 апреля 2022 года.