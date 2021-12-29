Молодежная сборная Чехии по хоккею заработала техническое поражение в предстоящем матче против Финляндии на чемпионате мира в Канаде. Известно, что в команде произошла вспышка коронавируса.

Встреча должна была состояться сегодня, 29 декабря в 22:00 по московскому времени.

По информации сайта Международной федерации хоккея на льду, команда Чехии уйдет на карантин с техническим поражением со счетом – 1:0. Именно такой результат устанавливает официальный регламент организации.

Источник сообщает, что один хоккеист из чешской команды сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее о возможной отмене матча сообщал представитель иностранного СМИ в Твиттере.

Напомним, ранее сборная США также получила техническое поражение из-за выявленного случая COVID-19.