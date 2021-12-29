Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на возможность первой ракетки мира серба Новака Джоковича выступить на Открытом чемпионате Австралии без прививки от COVID-19.

Ранее стало известно, что организаторы не готовы смягчать правила, но медотводы спортсмены могут получить в индивидуальном порядке от органов власти.

«Правила для всех должны быть одинаковы. Я дружу с Джоковичем. Но если ему дадут медотвод, у всех сразу возникнут вопросы. Думаю, ради Новака правила менять не будут», – цитирует Тарпищева Чемпионат.

Руководитель добавил, что при отсутствии Джоковича, у Медведева появится хороший шанс приблизиться к статусу первой ракетки мира.

Джокович уже попал в заявочный протокол турнира, но так и не раскрыл свой статус. Неизвестно, привился он или нет, но атлет выступал против обязательной вакцинации.