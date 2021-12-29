Президент Российской Федерации Владимир Путин отметился семью точными ударами по воротам в товарищеской игре в Санкт-Петербурге. В матче также принимал участие глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Команда президентов одержала победу в этой встрече со счетом – 18:7. Известно, что поединок прошел в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне.

Оба главы государства выступали за одну команду. Лукашенко смог забить дважды, а его сын Николай оформил четыре гола, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Ранее сообщалось, что они примут участие в игре после совместных переговоров. Встреча была организована в рамках матча звезд отечественного хоккея. Среди них приглашались Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук и другие.