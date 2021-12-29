Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своем самочувствии и желании оставаться в игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Спортсмен продолжает реабилитацию после травмы и операции на колене. В этом сезоне он не провел ни одного матча.

«Я хочу играть, может быть, ещё 3-4 года. Не хочу каждую игру беспокоиться о своём колене… Теперь оно стало на 200% сильнее», – приводит слова Малкина Pens Inside Scoop в Твиттере.

Ранее россиянин появился на первой тренировке с полным контактом. Об этом сообщал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Напомним, Малкин усугубил травму в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» в прошлом сезоне и не смог избежать операции в июне 2021 года.