Матч между сборными России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею не состоится из-за случая заболевания коронавирусом в отечественной команде. Коллектив получил техническое поражение.

По информации РИА Новости, встреча не может быть проведена из-за несоблюдения эпидемиологического регламента турнира.

Игра должна была состояться завтра, 30 декабря, в 00:30 по московскому времени.

Ранее, сегодня, 29 декабря, был отменен матч между Финляндией и Чехией. Причина была той же: случаи заражения коронавирусом в одной из команд. Техническое поражение с минимальным счетом присудили чехам.

Россияне успели провести две встречи на турнире. Они уступили Швеции (3:6) и обыграли Швейцарию (4:2).