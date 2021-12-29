Российский хоккеист Матвей Мичков получил положительный результат теста на коронавирус. Из-за найденного случая заболевания команда не сможет провести матч со Словакией на молодежном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что российский коллектив получил официальное техническое поражение. Счет в матче будет засчитан как 0:1 в пользу соперников, по правилам регламента международной федерации.

Встреча должна была состояться завтра, 30 декабря, в 00:30 по московскому времени.

17-летний форвард петербургского СКА успел отметиться тремя заброшенными шайбами в играх со Швецией (3:6) и Швейцарией (4:2).

По таким же причинам были отменены матчи между Финляндией и Чехией и США и Швейцарией на текущем турнире.