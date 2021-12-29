Магнитогорский «Металлург» сегодня, 29 декабря, потерпел поражение от минского «Динамо». Лидер Восточной конференции с минимальным счетом уступил на выезде после новости о досрочном выходе команды в плей-офф КХЛ.

Встреча в Минске завершилась с результатом 1:0 в пользу хозяев. Единственной шайбой в матче на восьмой минуте отличился форвард Артем Демков.

Ранее стало известно, что две команды Восточной конференции точно попали в плей-офф регулярного чемпионата. «Металлург» вышел туда с первого места в таблицы с 66 очками. Также в эту стадию досрочно пробился челябинский «Трактор», у него в активе – 65 баллов.

Сегодняшний соперник магнитогорского коллектива – минское «Динамо» – с 50 очками занимает восьмую строчку Запада.