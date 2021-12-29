Экс-глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель допустил отмену молодежного первенства в Канаде. По его словам, руководители могут принять соответствующее решение в ближайшие часы.

Главной причиной остается напряженная обстановка, связанная с коронавирусом и дальнейшая отмена игр.

«Единственное, что я знаю, что Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета ИИХФ, на котором будут обсуждать статус кво турнира. Думаю, через час или два вы узнаете больше», – цитирует Фазеля Чемпионат.

Ранее международная федерация отменила три встречи на этих международных соревнованиях из-за выявления случаев коронавируса в командах.

Сборная России не сыграет со Словакией в третьем матче на групповом этапе, а также получит техническое поражение с минимальным счетом. Известно, что положительный тест на COVID-19 сдал лидер команды, нападающий Матвей Мичков.

Также была отменена игра Финляндии и Чехии, старт должен был состояться 29 декабря в 22:00 по мск. Заболевшего коронавирусом нашли в составе чешской сборной. До этого техническое поражение получила сборной США в матче со Швейцарией.