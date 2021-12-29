Агент форварда молодежной сборной России Матвея Мичкова Сергей Федотов отреагировал на информацию о положительном тесте на коронавирус у спортсмена. По его словам, нарушаются все спортивные принципы соревнований.

Из-за выявления случая заболевания COVID-19 национальная команда получила техническое поражение с минимальным счетом (0:1). Сборная должна была встретиться завтра, в 00:30 по мск со Словакией.

Агент отметил, что недавно разговаривал с Мичковым. По его информации, спортсмен себя прекрасно чувствует.

«Тест на ковид, который он сдавал у врачей российской сборной, дал отрицательный результат. Любой хоккейный болельщик и человек, который имеет отношение к этой игре, прекрасно понимает, что то, что сейчас происходит, совершенно не имеет отношения к хоккею», – цитирует Федотова Sport24.

Ранее появилось сообщение о возможной полной отмене молодежного чемпионата мира в Канаде.