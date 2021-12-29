Президент Польского футбольного союза Чезаре Кулеша сообщил об отставке главного тренера национальной команды португальца Паулу Соузы.

Руководитель представил информацию о решении в своем Твиттере.

«Правление PZPN единогласно приняло решение о расторжении контракта с Паулу Соузой. Согласно условиям контракта бывший тренер должен будет выплатить PZPN компенсацию», – написал в социальной сети.

Ранее сообщалось, что он подписал контракт с бразильским клубом «Фламенго» на полтора года и ожидает одобрения от Польского футбольного союза.

Напомним, сборная Польши станет соперником российского коллектива по стыковому матчу квалификации чемпионата мира-2022. Их встреча запланирована на 24 марта в Москве.