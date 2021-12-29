Норвежский лыжник, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен прокомментировал свое состояние после первого этапа многодневки «Тур де Ски». По его словам, невысокие результаты не позволяют ему думать об участии в Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен уточнил, что он не поедет в Китай, если не получит точный шанс на выступление на одной из дистанций.

«В моей нынешней форме речь идёт только о мытье посуды и обслуживании людей во время Олимпиады. Мне нужно снова почувствовать скорость, тогда шансы появятся», – приводит слова Иверсена TV2.

Сегодня, 29 декабря, норвежец занял 59-е место в классической разделке, а накануне был 35-м в прологе личного конькового спринта.

В общем зачете Кубка мира Иверсен идет на 34-й строчке с 69 баллами за все гонки этого сезона.