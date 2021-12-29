Французский «Лион» продолжает согласовывать переход иранского нападающего Сердара Азмуна с петербургским «Зенитом». Сообщается, что иностранная команда увеличила свое предложение.

По информации RMC Sport, французский клуб сделал новый запрос по форварду. Теперь транферное предложение составляет 4 млн евро.

Накануне, 28 декабря, появилась информация о срыве перехода футболиста. Причиной стало отсутствие замены Азмуну в Санкт-Петербурге.

Ранее сумма предложения составляла 3 млн евро. Сам игрок уже договорился об условиях личного контракта в новом клубе.