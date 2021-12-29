Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде. Причиной стал ряд вспышек коронавируса в нескольких командах.

По информации РИА Новости, соревнования не будут продолжены из-за осложнения эпидемиологической обстановки.

Ранее о проведении экстренного совещания сообщал экс-глава IIHF Рене Фазель. Он же допускал, что будет принято срочное решение о том, что чемпионат завершится раньше срока.

До этого были отменены три встречи этих международных соревнований. Сборная России не сыграла со Словакией в третьем матче на групповом этапе, а также получила техническое поражение с минимальным счетом. Известно, что положительный тест на COVID-19 сдал лидер команды, нападающий Матвей Мичков.

Также не состоялась игра Финляндии и Чехии, старт должен был состояться 29 декабря в 22:00 по мск. Заболевшего коронавирусом нашли в составе чешской сборной. До этого техническое поражение получила сборной США в матче со Швейцарией.