Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо сообщил, что готов сойти с многодневки «Тур де Ски» в любой момент в преддверии Олимпийских Игр-2022.

В текущем сезоне соревнования проходят на территории Швейцарии, Германии и Италии с 28 декабря по 4 января.

«Не особо задумываюсь над общим зачетом. На данный момент было важно хорошо пройти две гонки и уйти на выходной. План А – дойти до Оберстдорфа, но все будет зависеть от физического состояния», – цитирует Клэбо VG.

Норвежец добавил, что без колебаний сойдет, если посчитает это решение правильным. Спортсмен исходит из планов подготовки к Олимпиаде в феврале 2022 года.

Напомним, второй этап «Тур де Ски» стартует в немецком Оберстдорфе 31 декабря.