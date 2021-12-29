NVsport представляет главные новости из мира спорта за 29 декабря в традиционном дайджесте.

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за вспышек коронавируса

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде. Причиной стал ряд вспышек коронавируса в нескольких командах.

Сборная России – с техническим поражением на МЧМ. Нашлись случаи COVID-19

Матч между сборными России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею не состоится из-за случая заболевания коронавирусом в отечественной команде. Коллектив получил техническое поражение.

Положительный тест на коронавирус сдал лидер сборной России на МЧМ

Российский хоккеист Матвей Мичков получил положительный результат теста на коронавирус. Из-за найденного случая заболевания команда не сможет провести матч со Словакией на молодежном чемпионате мира.

Большунов взял серебро в классической разделке на «Тур де Ски» в Швейцарии

Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов финишировал со вторым временем в классической гонке с раздельного старта на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

Большунов вернулся в топ-3 общего зачета Кубка мира после подиума на «Тур де Ски»

Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов попал на третью строчку общего зачета Кубка мира. Он набрал достаточное количество очков для этой позиции после завоевания медали на первом этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

Непряева взяла бронзу в классической «разделке» на «Тур де Ски» в Швейцарии

Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в классической гонке на 10 километров с раздельным стартом в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

СКА одержал волевую победу над «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА одержал волевую победу над владивостокским «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Рублёв, Карацев и Донской снялись с ATP Cup, капитаном стал французский тренер

Российский теннисист Андрей Рублёв официально исключён из числа участников ATP Cup, сообщает пресс-служба турнира. Пятая ракетка мира сдал положительный тест на коронавирус после победы на выставочном турнире в Абу-Даби.

«Металлург» и «Трактор» стали первыми участниками плей-офф КХЛ

До Нового года в Континентальной хоккейной лиге определились два участника стадии плей-офф. Весной на этом этапе точно сыграют магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».