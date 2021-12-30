Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз» завершился победой хозяев (4:2). Встреча прошла в Сент-Луисе (США).

В составе победителей шайбы забросили Владимир Тарасенко, Роберт Томас, Джордан Кайру и Брендон Саад.

За «Ойлерз забивали Леон Драйзайтль и Эван Бушар.

Также российский форвард Владимир Тарасенко отдал две голевые передачи. Россияне Клим Костин и Алексей Торопченко не набрали очков. Дмитрий Саморуков заработал коэффициент полезности «-2».

В текущем сезоне Тарасенко сыграл 32 матча. он забросил 13 шайб и отдал 19 голевых передач. Всего форвард сыграл в 563 встречах в НХЛ. Он забил 231 шайбу и отдал 243 результативные передачи.