На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В нем «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Окончательный счет в матче – 5:3 в пользу хозяев.

Первую шайбу на третьей минуте забросил форвард «Вашингтона» Ларс Эллер с передачи Александра Овечкина. Второй гол на счету Джона Карлсона. Он отличился на 13-й минуте. Третью шайбу забросил Ник Дайд на 18-й минуте.

Во втором периоде «Нэшвилл» начал отыгрываться. На 21-й минуте забил россиянин Яков Тренин, На 27-й по шайбе забили Люк Канин и Филип Форсберг.

В третьем периоде Евгений Кузнецов вывел «Вашингтон» вперед, забив на 54-й минуте. Затем Карл Хагелин с передачи Дмитрия Орлова установил окончательный счет. Это произошло на 58-й минуте.