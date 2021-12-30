Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. На льду встретились «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился победой хозяев со счетом 5:3.

Александр Овечкин отдал голевую передачу на третьей минуте первого периода. Он ассистировал форварду «Вашингтона» Ларсу Эллеру.

Также за «столичных» забивали Джон Карлсон, Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин.

За «Предаторз» забили россиянин Яков Тренин, Люк Канин и Филип Форсберг.

Александр Овечкин набрал 1368 (752+616) очков в 1228 матчах. Это 26-й показатель в истории Национальной хоккейной лиги. Чтобы обойти легендарного хоккеиста «Бостон Брюинз» Джонни Буцика (1369 очков в 1540 матчах) осталось совершить одно результативное действие. Это позволит Овечкину войти в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ всех времен.