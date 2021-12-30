Форвард молодежной сборной России по хоккею Марат Хуснутдинов рассказал, как команда планирует отмечать Новый год в Канаде. Спортсмены находятся на карантине из-за коронавируса.

«Будем делать все по правилам. Скажут не выходить – не будем выходить. Поздравим друг друга по видео. От нас сейчас требуется выполнять то, что просят«, – цитирует Хуснутдинова «Чемпионат».

Напомним, ИИХФ отменила молодежный чемпионат мира из-за коронавируса. Сообщалось, что два хоккеиста сборной США и по одному игроку России и Чехии сдали положительные тесты на коронавирус.

Сборной России было присуждено техническое поражение в матче с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус у Матвея Мичкова. Игра должна была пройти сегодня, 30 декабря.