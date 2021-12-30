Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прошел в Санрайзе (США). Встречались «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счетом 4:3.

За «Флориду» забивали Антон Лунделль, Маккензи Уигар, Картер Вераге и Энтони Дюклер.

У гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. Также на счету форварда из России голевая передача.

Россиянин Максим Мамин заработал коэффициент полезности «+1».

Российский голкипер Игорь Шестеркин совершил 28 сейвов. Сергей Бобровский отразил 30 шайб.

Панарин забросил 10 шайб за 30 матчей текущего сезона. На счету Артемия 25 результативных передач при показателе полезности «+6».