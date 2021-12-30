Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен назвал причину отмены молодежного чемпионата мира – 2022 в Канаде. Он считает, что соревнования были организованы плохо.

«Я зол, потому что проблема МЧМ-2022 – не коронавирус, а то, что это был плохо организованный турнир. Это многое говорит о текущем состоянии ИИХФ«, – цитирует Пеннанена Ilta-Sanomat.

Главный тренер финской «молодежки» очень расстроен решением об отмене турнира. Ему жаль игроков работников сборных. Также специалист сожалеет, что игроки 2002 года рождения пропустили два турнира – чемпионат мира среди юношей до 18 лет и МЧМ-2022.

Антти Пеннанен считает, что организаторы турнира должны были помещать на карантин только инфицированных коронавирусом хоккеистов, а не всю команду. Это решение позволило бы доиграть матчи.