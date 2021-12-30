Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал отмену МЧМ-2022.

«Очень печальная новость, хотя мы понимаем, почему так сделали в связи с нынешней ситуацией. Мне вместе с ребятами грустно, они хорошо начали турнир. Мы чувствуем, что могли бы достичь многого на нем», – цитирует Томаса Монтена команда «Тре Кронор» на официальной странице в «Твиттере».

Главный тренер шведской «молодежки» грустит из-за того, что турнир отменен. Ему нравилось работать с командой.

Напомним, сборная Швеции 27 декабря обыграла национальную команду России со счетом 3:6. Игра между Швецией и США должна была пройти в ночь с 29 на 30 декабря.

ИИХФ объявила об отмене турнира 29 декабря. Организаторы сообщили, что ранее два хоккеиста сборной США сдали положительные тесты на коронавирус. У России и Чехии по одному спортсмену заразились COVID-19.