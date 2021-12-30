Комментатор молодежного чемпионата мира – 2022 Денис Казанский поделился впечатлениями от тренировок сборной России. Он сравнил национальную команду с соперниками на МЧМ-2022.

«Мы были на тренировках нашей команды и видели, что очень много над чем нужно было еще работать. Это особенно важно в сравнении с теми тренировками, которые мы видели у США, Канады и Швеции. Там была шлифовка каких-то деталей, у нас все было не так«, – цитирует Казанского Sport24.

Комментатор отметил, что команда полностью состояла из леворуких игроков. Это большой минус, которым спокойно пользовались соперники. Сборная Канады ловила россиян на выходе из зоны и игре в неравных составах.

Казанский добавил, что тренерский штаб не определился с голкиперами. Он считает, что наставники больше гадали, кого из вратарей поставить в основной состав.

Комментатор надеялся на хорошее выступления сборной России. Он считает, что игроки прибавляли с каждой игрой.