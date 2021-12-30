Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тест-системы для выявления штамма «омикрон» в России были созданы за неделю. Сейчас уже проводится скрининг для выявления новой модификации вируса.

«На омикрон буквально за неделю сделали коллеги тест-систему, тоже независимо наш институт в Санкт-Петербурге и в Москве, сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики«, – заявила Попова в эфире «России 24».

В декабре текущего года директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что ученые Роспотребнадзора создали тест, способный не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу, «омикрон» это или нет.

По состоянию на 29 декабря выявлено 21 119 случаев заражения коронавирусом за сутки.