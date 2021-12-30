Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отмене молодежного чемпионата мира – 2022.

«Раз международная Федерация хоккея приняла решение отменить молодежный чемпионат мира – значит, все сделали правильно. Все болеют, сложная ситуация. Здоровье спортсменов сейчас конечно важнее, чем чемпионат мира«, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, ИИХФ отменила турнир 29 декабря. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус. У России и Чехии по одному спортсмену заболели COVID-19.

Ранее сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус у форварда Матвея Мичкова. Также были отменены матчи Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.