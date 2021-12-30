Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Нападающий отметился голом и двумя передачами в матче регулярного чемпионата лиги против «Эдмонтона» (4:2).

Второй звездой назван защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. Он забил гол и оформил ассистентский хет-трик в поединке с «Нэшвиллом» (5:3).

Третьей звездой дня стал нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк. На его счету дубль в матче против «Сиэтла» (3:2 ОТ).

Тарасенко в нынешнем сезоне провёл 32 матча в регулярном чемпионате, забросил 13 шайб, отдал 19 результативных передач, отметившись 32 очками.