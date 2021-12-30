Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с российскими бойцами. Он подарил Артуру Бетербиеву «Мерседес» и присвоил ему звание почетного гражданина Грозного.

Также ключи от машин получили еще несколько спортсменов.

Во встрече приняли участие прославленные воспитанники РСК «Ахмат». Среди них были чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев, боец ММА Абдул-Керим Эдилов, бронзовые призеры ОИ в Токио Имам Хатаев и Тамерлан Башаев.

Кадыров напомнил, что на спортсменах лежит большая ответственность. Они защищают честь чеченского народа и всей России на поединках по всему миру. Глава Чечни призвал и дальше работать с полной самоотдачей и полностью раскрывать свой потенциал.

Кадыров заверил, что будет поддерживать бойцов.